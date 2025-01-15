Лапорта прокоментував рішення Барселони відмовитися від гравця, який виступав у Росії

Президент Барселони Жоан Лапорта виступив на пресконференції, під час якої він обговорив ситуацію з Тома Ертелєм, від підписання якого клуб відмовився в останній момент.

Слова 62-річного іспанця наводить BasketNews.

"Гравець, який вів переговори з Мадридом, перебуваючи в Барсі, і пішов так, як пішов? Я не хочу робити з цього велику проблему. Серйозно, невже Ертель дійсно є великою проблемою Барси? Ертель?", – сказав Лапорта.

Читайте також : Відео Матч Реала та Маккабі став найрезультативнішим в історії Євроліги

Лапорта згадав інцидент, який стався у 2021 році, коли Ертель, будучи гравцем Барселони, вирішив вести переговори з мадридським Реалом замість того, щоб перейти до Фенербахче, як було погоджено раніше.

Нещодавно Барселона та Ертель повністю погодили умови контракту і очікувалося, що 35-річний розігруючий повернеться до каталонського клубу.

Проте саме Лапорта зупинив процес підписання. Це відбулося в момент, коли француз у супроводі дружини та двох з трьох дітей летів до Барселони з Китаю.

Основною причиною цього рішення стала реакція вболівальників Барселони в соціальних мережах після того, як угода стала надбанням громадськості.

Нагадаємо, що в 2022 році одразу після Євробаскета Тома Ертель поїхав до Росії грати за Зеніт. Там він провів два роки, після чого баскетболіст переїхав до Китаю.