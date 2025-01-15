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Лапорта прокоментував рішення Барселони відмовитися від гравця, який виступав у Росії

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 10:53
Лапорта прокоментував рішення Барселони відмовитися від гравця, який виступав у Росії
Тома Ертель та Жоан Лапорта
BasketNews

Президент Барселони Жоан Лапорта виступив на пресконференції, під час якої він обговорив ситуацію з Тома Ертелєм, від підписання якого клуб відмовився в останній момент.

Слова 62-річного іспанця наводить BasketNews.

"Гравець, який вів переговори з Мадридом, перебуваючи в Барсі, і пішов так, як пішов? Я не хочу робити з цього велику проблему. Серйозно, невже Ертель дійсно є великою проблемою Барси? Ертель?", – сказав Лапорта.
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Лапорта згадав інцидент, який стався у 2021 році, коли Ертель, будучи гравцем Барселони, вирішив вести переговори з мадридським Реалом замість того, щоб перейти до Фенербахче, як було погоджено раніше.

Нещодавно Барселона та Ертель повністю погодили умови контракту і очікувалося, що 35-річний розігруючий повернеться до каталонського клубу.

Проте саме Лапорта зупинив процес підписання. Це відбулося в момент, коли француз у супроводі дружини та двох з трьох дітей летів до Барселони з Китаю.

Основною причиною цього рішення стала реакція вболівальників Барселони в соціальних мережах після того, як угода стала надбанням громадськості.

Нагадаємо, що в 2022 році одразу після Євробаскета Тома Ертель поїхав до Росії грати за Зеніт. Там він провів два роки, після чого баскетболіст переїхав до Китаю.

Барселона Євроліга Іспанія Томас Ертель Жоан Лапорта

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