Матч Реала та Маккабі став найрезультативнішим в історії Євроліги

Мадридський Реал та Маккабі Тель-Авів на дві команди набрали 229 очок. Це найрезультативніший поєдинок в історії Євроліги без врахування овертаймів.

Про це повідомила пресслужба найпрестижнішого баскетбольного турніру Європи.

Іспанський гранд зумів здолати гостей з рахунком 116:113.

Попередній рекорд був встановлений майже 21 рік тому. 22 січня 2004 року Фортідуто (Італія) переміг литовський Жальгіріс із рахунком 117:107.

У тій грі форвард каунаського клубу Танока Берд набрав 62 бали рейтингу ефективності, що до сьогодні є найкращим індивідуальним показником Євроліги.

За першу половину Реал та Маккабі набрали 120 очок (57:63). Це також рекордний показник Євроліги за одну половину. Попередній рекорд був встановлений у грі Урал-Грейт (Росія) – АСВЕЛ (Франція). Ці команди на двох за половину набрали 116 очок (59:57).

63 очки – це рекорд команди з Тель-Авіва за половину і за половину в гостьовому матчі. Також гості реалізували 26/26 кидків з лінії, що є рекордом Маккабі за точними штрафними кидками зі 100% реалізацією за один поєдинок.

Нагадаємо, з результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.