Колишній гравець збірної Франції, який виступав у Росії, повернувся до Барселони

Розігруючий Тома Ертель досяг домовленності з Барселоною про своє повернення до каталонського клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

35-річний француз вдруге за свою кар'єру виступатиме у складі іспанського колективу. Раніше він носив синьо-гранатові кольори з 2017 по 2021 рік.

Очікується, що Ертель замінить Рауля Нето, з яким Барселона розсталася. Розігруючий гратиме за каталонців до кінця нинішнього сезону.

Варто зазначити, що Тома Ертель після Євробаскета-2022 поїхав грати за російський Зеніт. Після цього президент федерації баскетболу Франції Жан-П'єр Сютат виключив Ертеля зі складу "триколірних".

У Росії він грав два роки. Останній сезон баскетболіст провів у китайському Шеньчжень Леопардс, де він набирав 18,2 очка та 8,5 передачі у середньому за 10 матчів.