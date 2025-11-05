Представники НБА проведуть зустріч у Конгресі США щодо звинувачень Розіра та Біллапса

Представники Національної баскетбольної асоціації проведуть зустріч у Конгресі США щодо арешту захисника Маямі Хіт Террі, головного тренера Портленда Чонсі Біллапса та колишнього баскетболіста Деймона Джонса у межах розслідування ФБР щодо нелегальних ставок на спорт.

Про це повідомляє відомий інсайдер Шемс Чаранія, посилаючись на джерела ESPN.

Зустріч відбудеться у Вашингтоні в середу, 5 листопада. Форматом розмови стане брифінг для членів комітету Палати представників з питань енергетики та торгівлі.

Однією з тем зустрічі буде обговорення партнерських відносин ліги зі спортивними букмекерами та заходів щодо запобігання незаконному використанню непублічної інформації.

Раніше стало відомо, що Розір та Біллапс не отримуватимуть свою зарплату у той період, коли вони перебувають під розслідуванням ФБР.

Також за інформацією The New York Post НБА незабаром може зіткнутися з мільярдними позовами після великої справи про незаконні азартні ігри.