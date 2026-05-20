Нью-Йорк здійснив шалений камбек у першому поєдинку півфінальної серії НБА проти Клівленда

У ніч із 19 на 20 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Нью-Йорк вдома приймав Клівленд.

Команди видали дуже конкурентне протистояння, яке завершилось ефектним камбеком. В ньому господарі в четвертій чверті змогли відіграти 22 очка відставання та перевести гру в овертайм.

Там "Нікс" на куражі продовжили свій ривок і вирвали перемогу. "Кавальєрс" у додатковий час набрали при цьому лише три очки.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джейлен Брансон. Він набрав 38 очок, зробив 5 підбирань і віддав 6 результативних передач.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 20 травня

Нью-Йорк – Клівленд 115:104 ОТ (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3). Серія 1:0

Нагадаємо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НБА. У ньому зустрічались Оклагома-Сіті та Сан-Антоніо.