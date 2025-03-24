Стало відомо, коли Девіс може повернутися до складу Далласа на матчі НБА
Зірковий бігмен Даллас Маверікс Ентоні Девіс максимально наблизився до свого повернення на майданчик.
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, статус 32-річного баскетболіста на майбутню гра з Брукліном (25 березня) значиться як "під питанням". Зустріч із Нетс розпочне чотириматчеву виїзну серію техасців.
Ентоні Девіс не грав останні півтора місяці після того, як він травмувався у своїй першій же грі за Даллас. Нещодавно він почав тренуватися з фарм-клубом Маверікс з G-Ліги, щоб набрати форму.
Даллас залишився без Кайрі Ірвінга до кінця сезону. Зірковий захисник розірвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Це була одна із причин, чому фронт-офіс Маверікс не хотів, щоб Девіс повертався на паркет цього сезону.
Проте баскетболіст залишився непохитний у своєму бажанні допомогти новій команді вийти в постсезон. На даний момент Даллас посідає десяте місце на Заход, маючи баланс перемог 34-37. Із такими же показниками на одинадцятому місці розташувався Фінікс, головний конкурент Мавс за місце в плей-ін.
Нагадаємо, що недавно власник Бостон Селтікс погодив продаж клубу за рекордну суму.