Даллас не хоче, щоб Девіс повернувся цього сезону

Фронт-офіс Даллас Маверікс намагався переконати травмованого Ентоні Девіса, щоб той більше не виходив на паркет в цьому сезоні.

Про це повідомляє BasketNews з посиланням на журналіста ESPN Тіма МакМена.

Девіс травмувався на початку лютого у першому ж матчі після свого обміну з Лейкерс. 32-річний баскетболіст став частиною великої кадрової катастрофи Мавс, яка може призвести до технічних поразок у майбутньому.

Щоб допомогти своїй новій команді, Девіс хоче встигнути повернутися на паркет до кінця регулярного сезону. І він планує це зробити незважаючи на прохання фронт-офісу.

"Ентоні Девіс непохитний у своєму рішучому бажанні повернутися в цьому сезоні, можливо, вже наступного тижня, незважаючи на те, що в організації Маверікс є люди, які намагаються відмовити його від цього", – сказав МакМен.

Кілька днів тому стало відомо, що Ентоні Девіс тренуватиметься з фрам-клубом Далласа в G-Лізі, щоб краще підготуватися до свого повернення.

У своїй поки що єдиній грі за Маверікс "Брова" зібрав статистичну лінію з 26 очок, 16 підбирань та 7 передач. Але в третій чверті матчу з Х'юстоном він травмувався. Спочатку повідомлялося, що Девіс пропустить кілька тижнів.