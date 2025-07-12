Сіннер чи Алькарас? Порзінгіс, Ясікявічюс та інші зробили прогноз на фінал Вімблдону

Завтра, 13 липня, у Лондоні відбудеться фінальний матч Вімблдону 2025 року, в якому зустрінуться перші дві ракетки світу, а саме Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.

У півфіналі вони здолали спротив Новака Джоковича та Тейлора Фрітца відповідно. Тепер тенісисти зійдуться в поєдинку за головний трофей трав'яного сезону тенісу.

BasketNews вирішив поцікавитися у відомих баскетболістів Європи, хто на їхню думку стане переможцем майбутнього матчу. І всі вони одностайно проголосували за Алькараса.

Серед опитаних були новий бігмен Атланти Хоукс Крістапс Порзінгіс, головний тренер Фенербахче Шарунас Ясікявічюс та інші представники європейського баскетболу.

We asked basketball players who will win the Wimbledon final between Jannik Sinner and Carlos Alcaraz and the results were...onesided 😯🎾



🇱🇻 Kristaps Porzingis - Alcaraz 🇪🇸

🇱🇹 Sarunas Jasikevicius - Alcaraz 🇪🇸

🇺🇸🇬🇳 Alpha Diallo - Alcaraz 🇪🇸

🇬🇪 Tornike Shengelia - Alcaraz 🇪🇸

🇷🇸… pic.twitter.com/3FYEHM3uNq — BasketNews (@BasketNews_com) July 12, 2025

Нагадаємо, що Шарунас Ясікявічюс привів Фенербахче до другого в історії клубу титулу чемпіона Євроліги. У головному поєдинку турніру турецький колектив переміг французький Монако Васіліса Спануліса.

Після цього матчу асистент Спануліса приєднався до тренерського штабу збірної України.