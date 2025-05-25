Фенербахче здолав Монако та вперше за 8 років виграв Євролігу

Матч за золоті нагороди турніру завершився з рахунком 81:70 на користь турецького колективу.

Монако вийшов уперед за підсумками першої чверті – 18:20, проте надалі кожний відрізок гри залишався за турками – 17:13, 19:18 та 27:19 і сформували остаточний рахунок зустрічі.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став американський форвард Фенербахче Найджел Хейс, який зумів заробити 23 очки, 9 підбирань та 1 асист.

Євроліга-2025 – Фінал чотирьох

Матч за перше 25 травня

Монако – Фенербахче 70:81 (20:18, 13:17, 18:19, 19:27)

Для Фенербахче цей титул став другим у історії. Востаннє вони перемагали ще у 2017 році, а в 2016-му та 2018-му ставали срібними призерами.

Монако вперше грав у фіналі Євроліги. "La Roca Team" дебютували в турнірі в сезоні-2021/2022 та здобули бронзу вже через рік виступів.

Напередодні Олімпіакос переміг Панатінаїкос у фіналі чотирьох Євроліги та став бронзовим призером.