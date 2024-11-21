Джордж не зміг дограти матч Філадельфії через травму коліна

Зірковий форвард Філадельфії Пол Джордж не зміг дограти матч проти Мемфіса (111:117) через травму коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Джордж пошкодив коліно на початку третьої чверті, коли він боровся за підбирання під власним кошиком.

За інформацією джерела, 34-річний гравець отримав розтягнення зв'язок лівого коліна. Одразу після інциденту він залишив паркет, на який не повернувся.

Варто зазначити, що це те саме коліно, на якому він розтягнув зв'язки під час міжсезоння, через що він пропустив перші п'ять ігор сезону.

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Джордж провів на паркеті 17 хвилин, за які встиг набрати 2 очка, 4 підбирання та 2 передачі.

Філадельфія має найгірший баланс перемог в НБА (2-12).