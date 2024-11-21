Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Джордж не зміг дограти матч Філадельфії через травму коліна

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 10:24
Джордж не зміг дограти матч Філадельфії через травму коліна
Пол Джордж
CBS Sports

Зірковий форвард Філадельфії Пол Джордж не зміг дограти матч проти Мемфіса (111:117) через травму коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Джордж пошкодив коліно на початку третьої чверті, коли він боровся за підбирання під власним кошиком.

За інформацією джерела, 34-річний гравець отримав розтягнення зв'язок лівого коліна. Одразу після інциденту він залишив паркет, на який не повернувся.

Варто зазначити, що це те саме коліно, на якому він розтягнув зв'язки під час міжсезоння, через що він пропустив перші п'ять ігор сезону.

Читайте також :
Вони прийшли та все зруйнували: легенда НБА розкритикувала Дюранта та Ірвінга за їх час у Брукліні

Джордж провів на паркеті 17 хвилин, за які встиг набрати 2 очка, 4 підбирання та 2 передачі.

Філадельфія має найгірший баланс перемог в НБА (2-12).

Філадельфія Пол Джордж

Філадельфія

Я хотів висловитися: Мексі розповів про свій конфлікт з Ембіідом
Конфлікт у Філадельфії: Мексі розкритикував Ембііда через погане ставлення до обов'язків
Сакраменто Леня в овертаймі дотиснув Фінікс, Лейкерс перемогли Торонто, Маямі у клатчі здолав Міннесоту: результати матчів НБА
Голден Стейт переграв Бостон, 39 очок Леброна не врятували Лейкерс від поразки Мемфісу в регулярному чемпіонаті НБА
Лос-Анджелес розгромив Міннесоту, Тампа-Бей поступилася Сент-Луїсу в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини