Нью-Йорк здолав Фінікс, чергова поразка Філадельфії: результати матчів НБА

У ніч з 20 на 21 листопада відбулися вісім матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Нью-Йорк розібрався з Фініксом. Філадельфія зазнала 5 поразки поспіль і опустилася на останню сходинку Східної конференції.

Голден Стейт без особливих проблем здолав Атланту, а Кліпперс перервали переможну ходу Орландо.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

21 листопада

Клівленд – Новий Орлеан 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)

Мілуокі – Чикаго 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)

Мемфіс – Філадельфія 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)





Х'юстон – Індіана 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

Оклахома-Сіті - Портленд 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

Голден Стейт - Атланта 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)

Фінікс - Нью-Йорк 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)

Кліпперс – Орландо 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

Нагадаємо, команда NCAA посилила ростер українською баскетболісткою.