Джордж приєднався до десятки найкращих в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових

Форвард Філадельфії Пол Джордж вийшов на десяте місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових кидків.

Про це повідомляє сайт ліги.

Ця подія відбулася під час матчу Севенті Сіксерс з Шарлотт (121:108), у якому 34-річний гравець набрав 33 очки, 5 підбирань та 8 передач, реалізувавши 6 з 9 кидків з дальньої дистанції.

Четвертий триочковий став для Джорджа 2 283-м у кар'єрі, що дозволило йому обійти чемпіона НБА 2011 року Джейсона Террі та зайняти десяте місце рейтингу.

Congrats to @Yg_Trece of the @sixers for moving into 10th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/RQQtVpPlKW — NBA (@NBA) December 17, 2024

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Зовсім скоро PG 13 може вийти на дев'яте місце, де з 2 290 триочковими розташувався Вінс Картер, який недавно став співвласником клуба НФЛ.

Цього сезону Пол Джордж зіграв у 13 матчах, у яких він набирав у середньому 15,9 очка, 5,3 підбирання та 4,9 передачі.

Філадельфія займає дванадцяте місце на Сході, вигравши всього 8 матчів з 24-х.