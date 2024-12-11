Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ
Легенди НБА Вінс Картер та Трейсі МакГрейді увійшли до групи нових співвласників клубу НФЛ Баффало Біллс.
Про це повідомляє ESPN.
У середу, 11 грудня, у Далласі відбулося зібрання НФЛ, на якому Баффало Біллс додали 10 міноритарних співвласників до групи власників команди.
Біллс уперше в своїй історії залучили міноритарних власників.
Серед інших інвесторів – приватна інвестиційна компанія Arctos. У серпні власники НФЛ схвалили рішення, що дозволяє приватним інвестиційним компаніям купувати максимум 10% акцій команд.
Картер і МакГрейді приєдналися до списку власників, до якого також входить Джозі Алтідор, колишній футболіст збірної США і чемпіон МЛС у складі Торонто.
Про їхні плани стати співвласниками цього колективу повідомлялося ще у жовтні.
Нагадаємо, что Вінс Картер та Трейсі МакГрейді, які є двоюрідними братами, разом грали у складі Торонто Репторс.
У 2017 році "Ті-Мак" був введений до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта. Цього року до нього доєднався "Вінсеніті".