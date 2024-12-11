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Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 23:13
Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ
Вінс Картер та Трейсі МакГрейді
Bleacher Report

Легенди НБА Вінс Картер та Трейсі МакГрейді увійшли до групи нових співвласників клубу НФЛ Баффало Біллс.

Про це повідомляє ESPN.

У середу, 11 грудня, у Далласі відбулося зібрання НФЛ, на якому Баффало Біллс додали 10 міноритарних співвласників до групи власників команди.

Біллс уперше в своїй історії залучили міноритарних власників.

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Серед інших інвесторів – приватна інвестиційна компанія Arctos. У серпні власники НФЛ схвалили рішення, що дозволяє приватним інвестиційним компаніям купувати максимум 10% акцій команд.

Картер і МакГрейді приєдналися до списку власників, до якого також входить Джозі Алтідор, колишній футболіст збірної США і чемпіон МЛС у складі Торонто.

Про їхні плани стати співвласниками цього колективу повідомлялося ще у жовтні.

Нагадаємо, что Вінс Картер та Трейсі МакГрейді, які є двоюрідними братами, разом грали у складі Торонто Репторс.

У 2017 році "Ті-Мак" був введений до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта. Цього року до нього доєднався "Вінсеніті".

НФЛ Вінс Картер Баффало Біллс НБА

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