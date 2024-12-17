Найперший гравець в історії Фінікс Санз помер у віці 81 року
У віці 81 року помер Дік Ван Арсдейл, який став найпершим гравцем в історії Фінікс Санз.
Про це повідомляє ESPN.
Команда оголосила про смерть Ван Арсдейла у своїй заяві, а представник Санз підтвердив, що франшиза отримала цю новину від його сім'ї. Причина смерті не розголошується.
Ван Арсдейл провів свої перші три сезони в НБА у складі Нью-Йорк Нікс, після чого був обраний Фініксом під першим номером на драфті розширення 1968 року.
Протягом перших трьох сезонів у Фініксі він тричі їздив на Матч усіх зірок. У сезоні-1970/71 Ван Арсдейл набирав у середньому 21,9 очка, що є найвищим показником у його кар'єрі.
Дік Ван Арсдейл був частиною франшизи 1976 року, яка дійшла до фіналу НБА, але програла Бостон Селтікс. Він завершив кар'єру в 1977 році у статусі найкращого скорера в історії організації.
У нього є брат-близнюк Том Ван Арсдейл, який також був триразовим учасником МВЗ і грав зі своїм братом у Фініксі в сезоні-1976/77.
Після завершення кар'єри Дік Ван Арсдейл обіймав кілька посад у Фініксі, в тому числі телеведучого та керівника фронт-офісу.