Найперший гравець в історії Фінікс Санз помер у віці 81 року

У віці 81 року помер Дік Ван Арсдейл, який став найпершим гравцем в історії Фінікс Санз.

Про це повідомляє ESPN.

Команда оголосила про смерть Ван Арсдейла у своїй заяві, а представник Санз підтвердив, що франшиза отримала цю новину від його сім'ї. Причина смерті не розголошується.

We are deeply saddened by the passing of Suns legend Dick Van Arsdale, the “Original Sun” and a member of our Ring of Honor.



The first selection in the expansion draft to build the Suns roster and the scorer of the first points in team history, Van Arsdale was a cornerstone of… pic.twitter.com/ujpVhLrsxK — Phoenix Suns (@Suns) December 16, 2024

Ван Арсдейл провів свої перші три сезони в НБА у складі Нью-Йорк Нікс, після чого був обраний Фініксом під першим номером на драфті розширення 1968 року.

Протягом перших трьох сезонів у Фініксі він тричі їздив на Матч усіх зірок. У сезоні-1970/71 Ван Арсдейл набирав у середньому 21,9 очка, що є найвищим показником у його кар'єрі.

Дік Ван Арсдейл був частиною франшизи 1976 року, яка дійшла до фіналу НБА, але програла Бостон Селтікс. Він завершив кар'єру в 1977 році у статусі найкращого скорера в історії організації.

У нього є брат-близнюк Том Ван Арсдейл, який також був триразовим учасником МВЗ і грав зі своїм братом у Фініксі в сезоні-1976/77.

Після завершення кар'єри Дік Ван Арсдейл обіймав кілька посад у Фініксі, в тому числі телеведучого та керівника фронт-офісу.