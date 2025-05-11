Найгірша чверть в історії: Оклахома та Денвер повторили "рекорд" НБА за набраними очками

Оклахома-Сіті Тандер та Денвер Наггетс "порадували" фанатів баскетболу найменш результативною чвертю в історії плейоф НБА.

Сьогодні, 11 травня, в штаті Колорадо в межах четвертого матчу серії плейоф зійшлися Денвер та Оклахома.

По ходу першої чверті команди продемонстрували жахливу реалізацію кидків: тільки вісім спроб з гри були влучними. Причому на двох суперники закинули цілий один триочковий з 25 можливих.

Як підсумок перших 12 хвилин поєдинку – рахунок 17:8 на користь Оклахоми. У сумі команди набрали 25 очок за чверть, що стало повторенням найгіршого результату в історії постсезону.

Denver Nuggets only scored 8 points in the first quarter. 😳pic.twitter.com/obDt1K0BXf — NBACentel (@TheNBACentel) May 11, 2025

OKC is 6-of-22 FG after 1 for 17 points.

DEN is 2-of-22 FG after 1 for 8 points.



Lowest combined total for a 1st quarter in NBA history.



I don’t want to say this is the reason for the poor shooting, but an awful idea to have Thunder-Nuggets tip off just 38 hours after the end… — Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 11, 2025

Нагадаємо, що по ходу другого матчу серії Оклахома встановила кілька історичних рекордів.

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.