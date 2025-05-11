Найгірша чверть в історії: Оклахома та Денвер повторили "рекорд" НБА за набраними очками
Оклахома-Сіті Тандер та Денвер Наггетс "порадували" фанатів баскетболу найменш результативною чвертю в історії плейоф НБА.
Сьогодні, 11 травня, в штаті Колорадо в межах четвертого матчу серії плейоф зійшлися Денвер та Оклахома.
По ходу першої чверті команди продемонстрували жахливу реалізацію кидків: тільки вісім спроб з гри були влучними. Причому на двох суперники закинули цілий один триочковий з 25 можливих.
Як підсумок перших 12 хвилин поєдинку – рахунок 17:8 на користь Оклахоми. У сумі команди набрали 25 очок за чверть, що стало повторенням найгіршого результату в історії постсезону.
Нагадаємо, що по ходу другого матчу серії Оклахома встановила кілька історичних рекордів.
Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.