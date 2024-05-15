Денвер з 40 очками Йокича переміг Міннесоту, а Нью-Йорк Брансона виграв у Індіани: результати матчів плей-оф НБА
У ніч на 15 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Денвер найкращого гравця регулярного чемпіонату (MVP), центрового Ніколи Йокича здолав Міннесоту (112:97), Нью-Йорк, завдяки результативній грі лідера Джейлена Брансона, виявився сильнішим за Індіану (121:91).
Йокич був найкращим у складі обох команд зустрічі в Денвері, до 40 очок сербський баскетболіст додав 13 передач і 7 підбирань. Гравцю не вистачило зібрати лише три "відскока", щоб оформити трипл-дабл.
Перемогу клубу з Нью-Йорка принесла ефективна гра Брансона (44 очок + 7 передач).
Рахунки в обох серіях стали 3:2 на користь переможців зазначених ігор. Протистояння триватимуть до чотирьох звитяг однієї з команд.
- Денвер Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію
Нью-Йорк — Індіана 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16)
Рахунок у серії — 3:2
Наступна гра пройде 18 травня в Індіанаполісі.
Денвер — Міннесота 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23)
Рахунок у серії — 3:2
Наступна зустріч відбудеться 17 травня в Міннесоті.
Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка переміг Клівленд, а Оклахома була сильнішою за Даллас.