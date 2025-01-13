Філадельфія прийняла рішення не будувати нову арену за 1,3 мільярда доларів

Філадельфія відмовилася від своїх початкових планів побудувати нову арену, яка б коштувала 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Це несподіваний крок, який стався всього через кілька тижнів після того, як клуб НБА отримав дозвіл на цей проєкт від міської ради.

76-ті уклали угоду з Comcast Spectacor, який володіє Веллс Фарго Центром, на якою виступає команда. Сіксерс продовжать грати на цій арені. Але більш детальна інформація про нову угоду не розголошується.

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У 2024 році Філадельфія висловлювала бажання побудувати власну арену, оскільки вона не планувала продовжувати контракт з Веллс Фарго Центром. Був навіть варіант з потенційним переїздом франшизи до іншого міста.

Нагадаємо, що минулої ночі Севенті Сіксерс зазнали виїзної поразки від Орландо.