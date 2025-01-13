Індіана перервала 12-матчеву серію перемог Клівленда, Михайлюк та Юта перемогли Бруклін: результати НБА

Ввечері неділі, 12 січня, розпочався ігровий день Національної баскетбольної асоціації, в межах якого пройшло дев'ять матчів.

Перша ж гра вечора подарувала вболівальникам цікаве протистояння Далласа та Денвера. Маверікс без Кайрі Ірвінга та Луки Дончича були близькими, щоб перемогти, але вони провалили четверту чверть, що й призвело до поразки.

Несподіваний провал стався у Мілуокі, який нічого не зміг зробити з Нью-Йорком на Медісон Сквер Гарден, а Сакраменто Олексія Леня втримав перемогу над Чикаго. Сам українець на паркет не виходив.

Бостон ледь не зазнав домашньої поразки від Нового Орлеана, Оклахома розгромила Вашингтон, а Індіана стала першою командою в сезоні, яка не дозволила Клівленду набрати 100+ очок. Пейсерс перервали переможну серію найкращої команди ліги, яка становила 12 матчів.

Паоло Банкеро проводив свою другу гру після повернення. Його 20 очок допомогли Орландо обіграти Філадельфію.

Святослав Михайлюк знову взяв участь у матчі регулярного сезону. Цього разу український свінгмен набрав 16 очок, чим дуже допоміг Юті в овертаймі дотиснути Бруклін.

В останньому матчі Фінікс вирвав перемогу над Шарлотт.

НБА – регулярний сезон

12-13 січня

Даллас – Денвер 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)

Нью-Йорк – Мілуокі 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)

Чикаго – Сакраменто 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 34:27)

Бостон – Новий Орлеан 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)

Вашингтон – Оклахома 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)

Клівленд – Індіана 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)

Орландо – Філадельфія 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)

Юта – Бруклін 112:111 ОТ (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)

Фінікс – Шарлотт 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)

Нагадаємо, що зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер вирвався на перше місце у гонці за звання MVP, обігнавши триразового володаря нагороди Ніколу Йокича з Денвера.