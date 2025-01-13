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16 очок Михайлюка допомогли Юті перервати серію із трьох поразок поспіль

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 06:18
16 очок Михайлюка допомогли Юті перервати серію із трьох поразок поспіль
Святослав Михайлюк
Utah Jazz

Українець Святослав Михайлюк набрав 13 очок у матчі Національної баскетбольної асоціації проти Брукліна.

Його Юта виграла гру в овертаймі з рахунком 112:111.

Михайлюк відіграв 19 хвилин. Він влучив 1/2 двоочкових, 4/7 триочкових та 2/2 з лінії штрафних.

Також український баскетболіст зібрав 1 підбір, віддав 3 передачі та зробив 1 перехоплення. У пасиві 1 втрата та 2 фоли. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "+14". 

Нагадаємо, що вчора у матчі з Фініксом Михайлюк виступив також результативно, набравши 13 очок

Бруклін Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

Святослав Михайлюк

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