16 очок Михайлюка допомогли Юті перервати серію із трьох поразок поспіль

Українець Святослав Михайлюк набрав 13 очок у матчі Національної баскетбольної асоціації проти Брукліна.

Його Юта виграла гру в овертаймі з рахунком 112:111.

Михайлюк відіграв 19 хвилин. Він влучив 1/2 двоочкових, 4/7 триочкових та 2/2 з лінії штрафних.

Також український баскетболіст зібрав 1 підбір, віддав 3 передачі та зробив 1 перехоплення. У пасиві 1 втрата та 2 фоли. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "+14".

Нагадаємо, що вчора у матчі з Фініксом Михайлюк виступив також результативно, набравши 13 очок.