Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Новий одноклубник Шульги ледь не побив історичний рекорд драфт-комбайну НБА

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 11:00
Уго Гонсалес
Уго Гонсалес
ProMondo Sports

Новачок Бостон Селтікс Уго Гонсалес відзначився неординарним показником під час драфт-комбайну НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Один дивовижний вимір привернув увагу багатьох скаутів і тренерів під час драфт-комбайну. У Гонсалеса зафіксували найбільшу довжину руки серед усіх гравців на комбайні – 26 см (від кінчика середнього пальця до основи долоні).

Згідно з джерелом, Гонсалес перевершив показник Кавая Леонарда (22,86 см), за що деякі фанати прозвали його "Білим Кігтем" за аналогією з прізвиськом дворазового чемпіона НБА.

Читайте також :
Відео Фото Українці на драфті НБА: від "фантомного" вибору Волкова до успіху Шульги

Проте 19-річний іспанець не зміг побити рекорд, який належить Тако Фолу (26,67 см). Таким чином, Уго володіє другою найбільшою рукою в історії драфт-комбайну НБА.

Нагадаємо, що Уго Гонсалес був обраний командою Бостон Селтікс під загальним 28-м піком на драфті НБА 2025 року.

Після цього під час другого раунду драфту "кельти" поповнили свій склад українським баскетболістом Максимом Шульгою.

баскетбол Бостон Селтікс Максим Шульга НБА Уго Гонсалес

баскетбол

Картка новачка Джордана з автографом стала однією з найдорожчих, проданих на аукціоні
Кращий шостий гравець НБА-2024 отримав багатомільйонний контракт від Міннесоти
Творець чемпіонського Торонто-2019 залишив канадський клуб
Чаранія назвав дві умови, за підсумком яких Янніс визначиться зі своїм майбутнім у Мілуокі
Генменеджер Далласа поставив крапку у питанні щодо майбутнього Кідда на чолі команди

Останні новини