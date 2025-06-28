Новий одноклубник Шульги ледь не побив історичний рекорд драфт-комбайну НБА

Новачок Бостон Селтікс Уго Гонсалес відзначився неординарним показником під час драфт-комбайну НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Один дивовижний вимір привернув увагу багатьох скаутів і тренерів під час драфт-комбайну. У Гонсалеса зафіксували найбільшу довжину руки серед усіх гравців на комбайні – 26 см (від кінчика середнього пальця до основи долоні).

Згідно з джерелом, Гонсалес перевершив показник Кавая Леонарда (22,86 см), за що деякі фанати прозвали його "Білим Кігтем" за аналогією з прізвиськом дворазового чемпіона НБА.

Проте 19-річний іспанець не зміг побити рекорд, який належить Тако Фолу (26,67 см). Таким чином, Уго володіє другою найбільшою рукою в історії драфт-комбайну НБА.

Нагадаємо, що Уго Гонсалес був обраний командою Бостон Селтікс під загальним 28-м піком на драфті НБА 2025 року.

Після цього під час другого раунду драфту "кельти" поповнили свій склад українським баскетболістом Максимом Шульгою.