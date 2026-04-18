Помер олімпійський рекордсмен із баскетболу

У п'ятницю, 17 квітня, у 68-річному віці пішов у засвіти легендарний бразильський баскетболіст Оскар Шмідт.

У 2011 році в нього діагностували рак мозку. Колишній спортсмен останнім часом мав серйозні проблеми зі здоров'ям і був під постійним медичним наглядом.

Шмідт був одним із найвидатніших снайперів в історії. Загалом за професійну кар'єру він набрав понад 49 тисяч очок і посідає друге місце за цим показником, поступаючись лише Леброну Джеймсу.

Бразилець досі утримує рекорд за кількістю набраних очок (1093) на Олімпіадах. Він брав участь загалом у п'яти Іграх.

Також саме він встановив ще один олімпійський рекорд. У 1988 році Оскар набрав 55 очок за один матч (проти збірної Іспанії).

У 1984 році бразилець був обраний на драфті НБА, однак відмовився від цієї можливості. Він зробив це заради виступів за національну збірну, адже тоді гравці НБА не могли захищати кольори своїх національних країн.

