Японського боксера знайшли мертвим у поліцейському відділку

У суботу, 30 травня, японського боксера Дайсуке Сугіту (11–6, 4 KO) знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови в поліцейському відділку, де він працював.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Про його смерть повідомили у відділку поліції Мачіда, що входить до складу столичної поліції Токіо, де працював 37-річний боксер.

Смерть розслідується як самогубство.

Останній поєдинок Дайсуке провів 17 березня, коли рішенням суддів переміг Рена Какімото. Він також мав вражаючу аматорську кар'єру, двічі вигравши Чемпіонат Японії.

