Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Японського боксера знайшли мертвим у поліцейському відділку

Олександр Булава — 1 червня 2026, 23:27
Японського боксера знайшли мертвим у поліцейському відділку

У суботу, 30 травня, японського боксера Дайсуке Сугіту (11–6, 4 KO) знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови в поліцейському відділку, де він працював.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Про його смерть повідомили у відділку поліції Мачіда, що входить до складу столичної поліції Токіо, де працював 37-річний боксер.

Смерть розслідується як самогубство.

Останній поєдинок Дайсуке провів 17 березня, коли рішенням суддів переміг Рена Какімото. Він також мав вражаючу аматорську кар'єру, двічі вигравши Чемпіонат Японії.

Напередодні повідомлялося, що помер один із найкращих мексиканських боксерів в історії – Мігель Канто.

помер смерть

смерть

На війні загинув військовослужбовець СБУ та велогонщик Єгор Басюк
Помер п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НХЛ
Під час ралі в Іспанії загинув пілот, а його брата госпіталізували у важкому стані
Чотириразовий чемпіон Франції пішов з життя у 43 роки
Чотириразовий переможець Кубку Стенлі наклав на себе руки у 60 років – ЗМІ

Останні новини