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ФІБА назвала імена країн-господарок Євробаскету-2029 та місто, де гратимуть плейоф

Олексій Погорелов — 23 травня 2025, 15:25
ФІБА назвала імена країн-господарок Євробаскету-2029 та місто, де гратимуть плейоф
ФІБА

Естонія, Греція, Іспанія та Словенія будуть країнами-господарками 43-го в історії чемпіонату Європи з баскетболу, який проходитиме в 2029 році.

Про це ФІБА оголосила на своєму сайті.

Згідно з джерелом, Євробаскет-2029 прийматимуть Афіни (Греція), Любляна (Словенія), Таллінн (Естонія) та Мадрид (Іспанія).

У кожній країні проходитимуть ігри однієї групи. При цьому Мадрид отримав право проведення матчу-відкриття турніру, а також його плейоф та фіналу.

Повідомляється, що ці поєдинки відбуватимуться на оновленому "Сантьяго Бернабеу" – очікується аншлаг у 80 тисяч фанатів на першому матчі Євробаскету.

Формат з чотирма господарями чемпіонату Європи дебютував у 2015 році. Це буде вже п'ятий турнір, який проходитиме на чотирьох аренах чотирьох країн.

Нагадаємо, що цього року відбудеться Євробаскет-2025, який прийматимуть Кіпр, Латвія, Фінляндія та Польща. На жаль, Україна не змогла пробитися на континентальну першість, посівши останнє місце своєї відбіркової групи.

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баскетбол

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