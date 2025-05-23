ФІБА назвала імена країн-господарок Євробаскету-2029 та місто, де гратимуть плейоф
Естонія, Греція, Іспанія та Словенія будуть країнами-господарками 43-го в історії чемпіонату Європи з баскетболу, який проходитиме в 2029 році.
Про це ФІБА оголосила на своєму сайті.
Згідно з джерелом, Євробаскет-2029 прийматимуть Афіни (Греція), Любляна (Словенія), Таллінн (Естонія) та Мадрид (Іспанія).
У кожній країні проходитимуть ігри однієї групи. При цьому Мадрид отримав право проведення матчу-відкриття турніру, а також його плейоф та фіналу.
Повідомляється, що ці поєдинки відбуватимуться на оновленому "Сантьяго Бернабеу" – очікується аншлаг у 80 тисяч фанатів на першому матчі Євробаскету.
Формат з чотирма господарями чемпіонату Європи дебютував у 2015 році. Це буде вже п'ятий турнір, який проходитиме на чотирьох аренах чотирьох країн.
Нагадаємо, що цього року відбудеться Євробаскет-2025, який прийматимуть Кіпр, Латвія, Фінляндія та Польща. На жаль, Україна не змогла пробитися на континентальну першість, посівши останнє місце своєї відбіркової групи.