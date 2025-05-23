ФІБА назвала імена країн-господарок Євробаскету-2029 та місто, де гратимуть плейоф

Естонія, Греція, Іспанія та Словенія будуть країнами-господарками 43-го в історії чемпіонату Європи з баскетболу, який проходитиме в 2029 році.

Про це ФІБА оголосила на своєму сайті.

Згідно з джерелом, Євробаскет-2029 прийматимуть Афіни (Греція), Любляна (Словенія), Таллінн (Естонія) та Мадрид (Іспанія).

The hosts of FIBA EuroBasket 2029… 🗳️



🇪🇸 Madrid

🇪🇪 Tallinn

🇬🇷 Athens

🇸🇮 Ljubljana pic.twitter.com/206tbtSUWy — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 22, 2025

У кожній країні проходитимуть ігри однієї групи. При цьому Мадрид отримав право проведення матчу-відкриття турніру, а також його плейоф та фіналу.

Повідомляється, що ці поєдинки відбуватимуться на оновленому "Сантьяго Бернабеу" – очікується аншлаг у 80 тисяч фанатів на першому матчі Євробаскету.

A new EuroBasket attendance record? 😳



Expect 80.000 people in the stands for the #EuroBasket 2029 opener in Santiago Bernabeu! 🏟️ pic.twitter.com/49pNhpgJlA — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 22, 2025

Формат з чотирма господарями чемпіонату Європи дебютував у 2015 році. Це буде вже п'ятий турнір, який проходитиме на чотирьох аренах чотирьох країн.

Нагадаємо, що цього року відбудеться Євробаскет-2025, який прийматимуть Кіпр, Латвія, Фінляндія та Польща. На жаль, Україна не змогла пробитися на континентальну першість, посівши останнє місце своєї відбіркової групи.