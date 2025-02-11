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Названо два клуби, куди Даллас також міг обміняти Дончича

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 21:26
Названо два клуби, куди Даллас також міг обміняти Дончича
Лука Дончич
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Даллас збирався обміняти Луку Дончича також до Мілвокі та Міннесоти.

Про це повідомляє інсайдер Гері Вельфель, який наближений до Тімбервулвз.

Він заявив, що Бакс категорично відмовилися робити обмін на головну зірку Янніса Адетокумбо.

"Вовки" також не захотіли віддавати за словенця свого молодого лідера 23-річного Ентоні Едвардса.

Нагадаємо, на початку лютого Маверікс неочікуванно обміняли словенця до Лейкерс. Дончич продуктивно провів дебютну гру за лос-анджелеський клуб.

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