Названо два клуби, куди Даллас також міг обміняти Дончича

Даллас збирався обміняти Луку Дончича також до Мілвокі та Міннесоти.

Про це повідомляє інсайдер Гері Вельфель, який наближений до Тімбервулвз.

Він заявив, що Бакс категорично відмовилися робити обмін на головну зірку Янніса Адетокумбо.

"Вовки" також не захотіли віддавати за словенця свого молодого лідера 23-річного Ентоні Едвардса.

REPORT: The Mavericks attempted to trade Luka Doncic to the Bucks and Timberwolves, per @GeryWoelfel



“The Mavs reached out to the Bucks. But the Bucks made it clear to Mavs they wouldn’t trade Antetokounmpo even though his future with the team is murky.

As for the Timberwolves,… pic.twitter.com/Tzmfxxa4Y8 — Legion Hoops (@LegionHoops) February 11, 2025

Нагадаємо, на початку лютого Маверікс неочікуванно обміняли словенця до Лейкерс. Дончич продуктивно провів дебютну гру за лос-анджелеський клуб.