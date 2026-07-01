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Лейкерс підписали центрового Юти Кесслера

Олександр Булава — 1 липня 2026, 19:25
Лейкерс підписали центрового Юти Кесслера
ESPN

Лос-Анджелес Лейкерс домовився з Ютою Джаз про перехід 24-річного американського центрового Вокера Кесслера.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерел, за Кесслера Лейкерс віддали незахищені піки першого раунду драфту 2031 та 2033 років, а також права на обмін виборами у 2028 і 2030 роках. Сам гравець підпише 4-річний контракт на суму 130 млн доларів.

Минулого сезону центровий відіграв всього 5 матчів через розрив суглобової губи. У середньому він набирав 14,4 очка, 10,8 підбирання та 1,8 блокшота.

Піля підписання Кеслера у Лейкерс тепер не має жодного вибору в першому раунді драфту, який можна було б обміняти протягом наступних семи років.

Нагадаємо, напередодні Леброн Джеймс вирішив залишити Лейкерс після 8 років гри за клуб.

Лос-Анджелес Лейкерс

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