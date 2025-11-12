Українська правда
Очки Леня не допомогли Реалу обіграти Валенсію в Євролізі

Станіслав Лисак — 12 листопада 2025, 07:29
Очки Леня не допомогли Реалу обіграти Валенсію в Євролізі
Реал Мадрид

Мадридський Реал зазнав поразки від Валенсії в межах 10 туру Євроліги.

Зустріч завершилася з рахунком 89:76. Український центровий "вершкових" Олексій Лень провів на майданчику трохи понад 20 хвилин.

За цей час українець заробив 5 очок та 5 підбирань, реалізувавши 2 з 5 двоочкових та 1 штрафний кидок.

Ці залікові бали стали для Леня першими в Євролізі, раніше він допоміг Реалу обіграти Ховентут у чемпіонаті Іспанії.

Після цієї поразки "вершкові" мають 5 перемог та 5 програшів у Євролізі та посідають 10 місце, що дозволяє вийти в плей-ін турніру.

Нагадаємо, Олексій Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року та буде виступати у новому клубі під 25 номером. Свій дебют за "вершкових" українець провів у матчі Екстраліги проти Барселони.

У жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9. За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.

