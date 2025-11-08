Українська правда
Олександр Булава — 8 листопада 2025, 00:30
Лень дебютував за Реал у матчі проти Барселони в Євролізі
Олексій Лень
Реал

Мадридський Реал обіграв Барселону у матчі 9 туру Євроліги.

Зустріч завершилась з рахунком 101:92.

У цьому поєдинку за мадридський клуб дебютував український центровий Олексій Лень. Він провів на майданчику понад 4 хвилини та не відзначився результативними діями.

Євроліга
9 тур, 7 листопада

Барселона – Реал Мадрид 92:101 (24:34, 24:24, 21:27, 23:16)

Нагадаємо, Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року та буде виступати у новому клубі під 25 номером.

У жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9. За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.

