Лень допоміг Реалу обіграти Ховентут, ставши найрезультативнішим гравцем команди

Мадридський Реал здобув перемогу над Ховентутом Бадалона в межах 6 туру чемпіонату Іспанії з баскетболу.

Гра завершилася з рахунком 80:75. Найрезультативнішим гравцем "вершкових" став український центровий Олексій Лень, який записав на свій рахунок 12 очок, 1 підбирання та 1 результативну передачу за 12 з половиною хвилин на паркеті.

Після цієї гри мадридці розташовуються на 4 місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 5 перемог та одну поразку.

Нагадаємо, Олексій Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року та буде виступати у новому клубі під 25 номером. Свій дебют за "вершкових" українець провів у матчі Екстраліги проти Барселони.

У жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9. За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.