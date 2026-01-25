Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лень став одним з найкращих гравців матчу Реала з проти Ріо Бреоган

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 12:54
Лень став одним з найкращих гравців матчу Реала з проти Ріо Бреоган
Олексій Лень
БК Реал Мадрид

Український гравець мадридського Реала Олексій Лень провів якісний матч з ріо Бреоган, допомігши своїй команді здобути перемогу. 

Гра завершилась із рахунком 104:85 на користь "вершкових", а сам Лень записав на свій рахунок 12 очок за 17 хвилин на паркеті, зібрав чотири підбирання та віддав одну передачу.

З цим показником форвард увійшов до п'ятірки кращих гравців матчу – зокрема. стільки ж очок набрав Усман Гаруба, але іспанець провів на майданчику на дві хвилини менше.

Реал наразі лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 30 очок. Найближчий переслідувач, Валенсія, набрала 24 залікові бали.

Раніше Лень розповів, чи має він шанс повернутись до складу збірної України.

Олексій Лень БК Реал Мадрид

Олексій Лень

Є шанси десь у майбутньому, – Лень оцінив можливість знову зіграти за збірну України
Реал з Ленем розтрощив Барселону в Євролізі
Лень допоміг Реалу переграти Андорру Пустового в межах чемпіонату Іспанії
Санон став найрезультативнішим гравцем Шльонска у грі з Клужем, Ковляр не вразив проти Тюрка
Реал з Ленем переграв Ефес у Євролізі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік