Лень став одним з найкращих гравців матчу Реала з проти Ріо Бреоган

Український гравець мадридського Реала Олексій Лень провів якісний матч з ріо Бреоган, допомігши своїй команді здобути перемогу.

Гра завершилась із рахунком 104:85 на користь "вершкових", а сам Лень записав на свій рахунок 12 очок за 17 хвилин на паркеті, зібрав чотири підбирання та віддав одну передачу.

З цим показником форвард увійшов до п'ятірки кращих гравців матчу – зокрема. стільки ж очок набрав Усман Гаруба, але іспанець провів на майданчику на дві хвилини менше.

Реал наразі лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 30 очок. Найближчий переслідувач, Валенсія, набрала 24 залікові бали.

