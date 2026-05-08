Реал з Ленем вийшов у Фінал чотирьох Євроліги

Український гравець мадридського Реала Олексій Лень допоміг "вершковим" вийти у Фінал чотирьох Євроліги-2025/26.

Мадридці виграли четвертий матч серії 1/4 фіналу проти Хапоеля Тель-Авів, де здобули гостьову перемогу з рахунком 87:81 (3:1 у серії).

Український центровий зіграв у матчі 15 хвилин, набрав 4 очки, 3 підбирання та віддав 1 передачу.

Раніше путівку до Фіналу чотирьох Євроліги здобув Олімпіакос, тоді як ще двоє учасників визначаться у протистояннях Валенсія – Панатінаїкос та Фенербахче – Жальгіріс.

Фінал чотирьох сезону-2025/26 відбудеться в Афіни 22–24 травня.

Нагадаємо, Олексій Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання, 2,2 очка та 0,8 асиста за матч.