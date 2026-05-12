Лень через травму пропустить Фінал чотирьох Євроліги
Український гравець мадридського Реала Олексій Лень отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У вівторок, 12 травня, українець пройшов обстеження, яке встановило ушкодження плантарної фасції лівої стопи. Терміни повернення українця не вказуються.
За інформацією AS – Лень вибув до кінця сезону і не допоможе клубу у Фіналі чотирьох Євроліги, що відбудеться 22 та 23 травня в Афінах.
У сезоні Євроліги Лень провів 23 матчі, набираючи в середньому 3 очки за матч.
Нагадаємо, Олексій Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року.
Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання, 2,2 очка та 0,8 асиста за матч.