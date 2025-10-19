Нью-Йорк Нікс відрахує українця Леня
Олексій Лень
Getty Images
Клуб Національної баскетбольної асоціації Нью-Йорк Нікс відрахує Олексія Леня.
Про це повідомив журналіст Стів Поппер.
Разом з українцем Нікс відмовляться від послуг Метта Раяна та Гаррісона Меттьюза.
Вони звільнять місце у складі Кевін МакКаллару-молодшому, Тосану Евбуомвану та Трею Джемісону.
Лень раніше співпрацював з новоспеченим головним тренером Нікс Майком Брауном під час його попереднього перебування на чолі Сакраменто Кінгз, зокрема, беручи участь у їхньому знаменитому проході до плейоф 2023 року.
Минулого сезону 32-річний Лень набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.
Нагадаємо, в Україні змінився офіційний транслятор матчів НБА.