Нью-Йорк Нікс відрахує українця Леня

Руслан Травкін — 19 жовтня 2025, 00:06
Нью-Йорк Нікс відрахує українця Леня
Олексій Лень
Клуб Національної баскетбольної асоціації Нью-Йорк Нікс відрахує Олексія Леня.

Про це повідомив журналіст Стів Поппер.

Разом з українцем Нікс відмовляться від послуг Метта Раяна та Гаррісона Меттьюза.

Вони звільнять місце у складі Кевін МакКаллару-молодшому, Тосану Евбуомвану та Трею Джемісону.

Лень раніше співпрацював з новоспеченим головним тренером Нікс Майком Брауном під час його попереднього перебування на чолі Сакраменто Кінгз, зокрема, беручи участь у їхньому знаменитому проході до плейоф 2023 року.

Минулого сезону 32-річний Лень набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.

Нагадаємо, в Україні змінився офіційний транслятор матчів НБА. 

