Реал заявив Леня на Євролігу

Мадридський Реал дозаявив на сезон Євроліги українського центрового Олексія Леня.

Про це йдеться на сайті ліги.

Наступний матч "вершкові" зіграють 7 листопада проти Барселони у межах 9 туру турніру. Водночас на чемпіонат Іспанії українець наразі не заявлений.

Нагадаємо, баскетболіст підписав контракт до 30 червня 2027 року та буде виступати у новому клубі під 25 номером.

У жовтні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9. За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень виступав за Лейкерс та набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.