Оклахома переграла Міннесоту та впевнено вийшла у фінал плейоф НБА

У ніч з 28 на 29 травня відбувся п'ятий матч фінальної серії Західної конференції між Оклахомою та Міннесотою.

Сіті-Тандер здобули впевнену перемогу над суперником та вийшли у фінал Національної баскетбольної асоціації.

Перемогу підопічним Дейно допоміг оформити Гілджис-Александер, якого нещодавно було визнано MVP чемпіонату – 34 очок, 7 підбирань та 8 передач.

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал Заходу, 29 травня

Оклахома – Міннесота 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32) (4:1 в серії)

У фіналі Тандер зіграють проти переможця пари Нью-Йорк – Індіана, в якій наразі рахунок 3:1 на користь Пейсерс.

Для Оклахоми це другий фінал НБА після переїзду з Сіетла – минулого разу команда грала у вирішальному матчі у 2012 році. Тоді чемпіоном став Маямі, вигравши серію проти Тандер 4:1.

Загалом команда у своїй історії лише раз ставала чемпіоном асоціації – у 1979 році під назвою Сіетл Суперсонікс вони переграли Вашингтон Буллетс (4:1).

Раніше стало відомо, чи залишиться Леброн Джеймс у складі Лейкерс.