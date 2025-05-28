Брати опцію чи ні: стало відомо, чи залишиться ЛеБрон в Лейкерс

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс має намір продовжити свої виступи за каліфорнійську франшизу.

Про це заявив Шемс Чаранія під час "Шоу Пета МакАфі".

Цього міжсезоння 40-річний баскетболіст може вийти на ринок вільних агентів. Для цього він має відмовитися від опції гравця на сезону-2025/26, за який гравець отримає 52,6 мільйона доларів.

Але, за словами Чаранії, "Король" збирається взяти опцію та залишитися у Лейкерс.

"Мені сказали, що він, швидше за все, візьме опцію. У нього є опція гравця, близько 54 мільйонів доларів, 57 мільйонів доларів. У нього є величезна опція гравця. Цілком ймовірно. Такий план. Але, знову ж таки, дедлайн його вибору – 29 червня. Тож у нього все ще є близько місяця, щоб розібратися з цим", – сказав Чаранія.

Інсайдер ESPN також додав, що ЛеБрон і Лос-Анджелес Лейкерс проведуть кілька "важких розмов", перш ніж прийняти остаточне рішення.

"Незалежно від того, чи зіграє він ще один сезон або кілька, ЛеБрон хоче бути в конкурентному середовищі".

"I'm told LeBron James is likely to opt in..



He's got a massive player option and that's the plan..



He still has about a month to figure that out"@ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/8mzUsMCU9r — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 27, 2025

У минулому регулярному сезоні ЛеБрон Джеймс взяв участь у 70 матчах, у яких набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

ЛАЛ вилетіли з постсезону в першому раунді, програвши Міннесоті у п'яти матчах. В останній грі Джеймс зазнав розтягнення хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс відзначився черговим віковим досягненням завдяки потраплянню до символічної збірної НБА.