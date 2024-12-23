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Лідер Західної конференції продовжив контракт з одним з найкращих захисних гравців НБА

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 13:24
Лідер Західної конференції продовжив контракт з одним з найкращих захисних гравців НБА
Алекс Карузо
Оклахома-Сіті Тандер

Оклахома-Сіті Тандер та Алекс Карузо підписали продовження на чотири роки та 81 мільйон доларів.

Про нову угоду сторін повідомляє ESPN.

Тепер 30-річний захисник пов'язаний з лідером Західної конференції контрактом до кінця сезону-2028/29.

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Наступного літа Карузо міг вийти на ринок вільних агентів, оскільки нинішній сезон був останнім за вже колишньою угодою. За сезон-2024/25 "Лиса Мамба" заробить 9,9 мільйона.

Карузо приєднався до Оклахоми під час минулого міжсезоння в результаті обміну з Чикаго Буллз.

Алекс Карузо – універсальний гравець та елітний захисник. Гравець посідає друге місце в НБА цього сезону за відсотком влучань суперників з гри, коли він проти них захищається.

За підсумками останніх двох сезонів Карузо двічі опинявся у символічній збірній гравців захисного плану.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами матчів минулого ігрового дня НБА.

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