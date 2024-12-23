Лідер Західної конференції продовжив контракт з одним з найкращих захисних гравців НБА
Оклахома-Сіті Тандер та Алекс Карузо підписали продовження на чотири роки та 81 мільйон доларів.
Про нову угоду сторін повідомляє ESPN.
Тепер 30-річний захисник пов'язаний з лідером Західної конференції контрактом до кінця сезону-2028/29.
Наступного літа Карузо міг вийти на ринок вільних агентів, оскільки нинішній сезон був останнім за вже колишньою угодою. За сезон-2024/25 "Лиса Мамба" заробить 9,9 мільйона.
Карузо приєднався до Оклахоми під час минулого міжсезоння в результаті обміну з Чикаго Буллз.
Алекс Карузо – універсальний гравець та елітний захисник. Гравець посідає друге місце в НБА цього сезону за відсотком влучань суперників з гри, коли він проти них захищається.
За підсумками останніх двох сезонів Карузо двічі опинявся у символічній збірній гравців захисного плану.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами матчів минулого ігрового дня НБА.