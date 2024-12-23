Сакраменто Леня поступився Індіані, Денвер дотис Пеліканс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 22 на 23 грудня відбулося три матчі Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Індіана впевнено розібралася з Сакраменто. Олексій Лень за "королів" на паркет не виходив.

Х'юстон мінімально здолав Торонто. Денвер лише в овертаймі дотис Пеліканс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 грудня

Сакраменто – Індіана 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)

Торонто – Х’юстон 110:114 (35:24, 22:27, 26:33, 27:30)

Новий Орлеан – Денвер 129:132 OT (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)

Нагадаємо, зірка Орландо Меджик через серйозну травму вибув до кінця сезону.