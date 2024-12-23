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14 очок за 29 хвилин: Скапінцев провів черговий матч у G-лізі

Микита Павлів — 23 грудня 2024, 10:19
14 очок за 29 хвилин: Скапінцев провів черговий матч у G-лізі
Дмитро Скапінцев
Maine Celtics

Український баскетболіст Мейн Селтікс Дмитро Скапінцев провів черговий матч у межах американської G-ліги.

Команда українця з достатньо впевненим рахунком обіграла Мотор Сіті Круз – 121:104.

Дмитро провів на паркеті 29 хвилин, за які набрав 14 очок (6/6 двоочкові, 2/2 штрафні), 5 підбирань, 6 передач, 1 перехоплення, 2 блок-шоти при 5 фолах та 2 фолах.

Наразі Мейн Селтікс посідає 6 сходинку у дивізіоні Схід. Мотор Сіті – 4-й у Центральній конференції.

Напередодні, естонський клуб Парну звільнив головного тренера збірної України Степановського.

G-ліга Дмитро Скапінцев

Дмитро Скапінцев

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