14 очок за 29 хвилин: Скапінцев провів черговий матч у G-лізі
Дмитро Скапінцев
Maine Celtics
Український баскетболіст Мейн Селтікс Дмитро Скапінцев провів черговий матч у межах американської G-ліги.
Команда українця з достатньо впевненим рахунком обіграла Мотор Сіті Круз – 121:104.
Дмитро провів на паркеті 29 хвилин, за які набрав 14 очок (6/6 двоочкові, 2/2 штрафні), 5 підбирань, 6 передач, 1 перехоплення, 2 блок-шоти при 5 фолах та 2 фолах.
Наразі Мейн Селтікс посідає 6 сходинку у дивізіоні Схід. Мотор Сіті – 4-й у Центральній конференції.
Напередодні, естонський клуб Парну звільнив головного тренера збірної України Степановського.