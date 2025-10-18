Чикаго підписав триразового переможця конкурсу данків та відрахував його через 3 години

Триразовий переможець конкурсу данків зіркового вікенду НБА Мак МакКланг на цілих три години став гравцем Чикаго Буллз.

Про це повідомляє журналіст Кіт Сміт.

Згідно з джерелом, Чикаго підписав контракт з МакКлангом, а через три години франшиза відрахувала 26-річного розігруючого. При цьому зазначається, що баскетболіст виступатиме за Вінді Сіті Буллз (фарм-клуб Чикаго) у G-Лізі.

За словами Сміта, угоди з підписання та відрахування гравців дуже поширені для періоду передсезонних матчів. Команди роблять це, щоб гравці були закріплені за їхніми фарм-клубами у G-Лізі.

Контракти, які ці гравці регулярно підписують, мають бонус до 85 300 доларів (на наступний сезон), якщо вони проведуть 60 днів у команді G-Ліги. Це хороший спосіб продовжити працювати з баскетболістом, який подобається клубу, але для якого немає місця в ростері.

Нагадаємо, що минулої зими Мак МакКланг став першим гравцем в історії, який виграв три конкурси данків поспіль.

У минулому сезоні G-Ліги МакКланг був визнаний найціннішим гравцем. За чотири роки, які він провів у лізі розвитку, Мак набирав у середньому 22 очки, 4,3 підбирання та 5,9 передачі, реалізувавши 49% кидків з гри, 38,1% триочкових та 82,9% штрафних.

