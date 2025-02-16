Гравець G-Ліги став першим, хто виграв конкурс данків НБА тричі поспіль
Минулої ночі Мак МакКланг, який виступає у складі Осеола Меджик, фарм-клубу Орландо Меджик у G-Лізі, втретє поспіль став переможцем конкурсу слем-данків НБА.
Про це повідомляє сайт ліги.
У боротьбі за нагороду 26-річний баскетболіст здолав супротив Стефона Касла (Сан-Антоніо), Андре Джексона (Мілуокі) та Матаса Бузеліса (Чикаго).
Вигравши фінальне протистояння у представника Сперс, МакКланг знову захистив статус чемпіона слем-данків зіркового вікенду НБА. До цього американець перемагав у 2023 та 2024 роках.
Вигравши три контести, МакКланг став лише другим гравцем в історії НБА, хто може таким похвалитися. Він повторив досягнення Нейта Робінсона, який вигравав конкурс у 2006, 2009 та 2010 роках.
Більше того, Мак МакКланг записав на свій рахунок унікальне досягнення – він став першим в історії, кому вдалося виграти конкурс із кидків зверху три роки поспіль.
Цього сезону МакКланг зіграв лише в одному матчі регулярного сезону НБА. Це сталося 26 жовтня минулого року, коли Орландо зустрівся із Мемфісом. У тій грі Мак провів на майданчику майже п'ять хвилин, за які встиг назбирати одне підбирання та дві передачі.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом, результатами та оглядами всіх подій зіркового вікенду НБА 2025 року.