Матч НБА перенесли через вбивство та масові протести в Міннеаполісі
НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.
Про це повідомляє ESPN.
У своїй заяві ліга наголосила, що рішення прийнято "для забезпечення безпеки та захисту громади Міннеаполіса".
Напруга в місті зросла після того, як у суботу вранці 37-річний медбрат реанімації Алекс Претті (за словами батьків жертви) був застрелений 8-річним ветераном прикордонної служби (за даними федеральних чиновників, які наводить джерело). Це вже третя стрілянина і друга смерть за участю федеральних агентів у Міннеаполісі лише за цей місяць.
Попри мінусову температуру, тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи припинити операції імміграційної служби (ICE) в штаті. Маршрут протестів пролягав повз арену Target Center та готель, де зупинилися гравці Ворріорз.
Ліга планує провести перенесений матч у неділю в ніч на понеділок за українським часом.
