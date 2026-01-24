Матч НБА перенесли через вбивство та масові протести в Міннеаполісі

НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.

Про це повідомляє ESPN.

У своїй заяві ліга наголосила, що рішення прийнято "для забезпечення безпеки та захисту громади Міннеаполіса".

Напруга в місті зросла після того, як у суботу вранці 37-річний медбрат реанімації Алекс Претті (за словами батьків жертви) був застрелений 8-річним ветераном прикордонної служби (за даними федеральних чиновників, які наводить джерело). Це вже третя стрілянина і друга смерть за участю федеральних агентів у Міннеаполісі лише за цей місяць.

Попри мінусову температуру, тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи припинити операції імміграційної служби (ICE) в штаті. Маршрут протестів пролягав повз арену Target Center та готель, де зупинилися гравці Ворріорз.

Ліга планує провести перенесений матч у неділю в ніч на понеділок за українським часом.

