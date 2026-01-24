Мілуокі з травмою Янніса програв Денверу, Бостон дотис Бруклін в НБА

У ніч з 23 на 24 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Мілуокі зазнали мінімальної поразки від Денвера та втратили Янніса Адетокумбо – у нього діагностували ушкодження литкового м'яза.

Також Атланта у напруженому матчі переграла Фінікс, а Бостон в овертаймі дотис Бруклін.

НБА – регулярний чемпіонат

23 січня

Детройт – Х'юстон 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)

Атланта – Фінікс 110:103 (27:31, 37:28, 20:32, 26:12)

Бруклін – Бостон 126:130 (28:28, 27:21, 26:29, 23:26, 22:26 ОТ)

Клівленд – Сакраменто 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)

Мемфіс – Нью-Орлеан 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)

Оклахома – Індіана 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)

Мілуокі – Денвер 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)

Портленд – Торонто 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)

Напередодні Кевін Дюрант завдяки успішному матчу з Нью-Орлеаном вийшов на шосте місце в списку бомбардирів НБА.