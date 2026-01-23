Очки Михайлюка не допомогли Юті переграти Сан-Антоніо, Лейкерс поступились Кліпперс в НБА

У ніч з 22 на 23 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком в основному складі поступилась Сан-Антоніо. Українець провів на паркеті 19 хвилин, за які встиг набрати 9 очок, віддати одну передачу та зібрати одне підбирання.

В інших матчах вечора 32 очки Дончича не допомогли Лейкерс переграти Кліпперс, а Даллас несподано здолав Голден Стейт Ворріорз.

НБА – регулярний чемпіонат

23 січня

Вашингтон – Денвер 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)

Орландо – Шарлотт 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)

Філадельфія – Х'юстон 128:122 (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7 ОТ)

Даллас – Голден Стейт 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)

Міннесота – Чикаго 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)

Юта – Сан-Антоніо 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)

Кліпперс – Лейкерс 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)

Портленд – Маямі 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)

Напередодні Оклахома переграла Мілуокі, а Мемфіс мінімально поступився Атланті.