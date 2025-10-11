Клуби НБА врегулювали 10-мільйонний судовий позов щодо крадіжки конфіденційних файлів

Нью-Йорк Нікс та Торонто Репторс домовилися про припинення судового розгляду справи про ймовірну крадіжкоу тисяч конфіденційних файлів.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, справа закрита з упередженням, тобто рішення є остаточним і не може бути подано повторно.

" Нікс та Репторс відкликали свої відповідні позови, і питання вирішено. Сторони зосереджені на майбутньому", – заявив представник обох клубів.

У 2023 році Нікс звинуватили колишнього співробітника Ікечукву Азотама, який працював помічником відеокоординатора, потім директором з відео/аналітики/помічником з розвитку гравців.

Його звинуватили в тому, що він взяв із собою тисячі службових файлів, коли перейшов на роботу до Репторс. Нью-Йорк вважав, що він зробив це нібито за вказівкою канадського клубу, щоб отримати конкурентну перевагу.

У своєму судовому позові Нью-Йорк вимагав понад 10 мільйонів доларів компенсації, тоді як Торонто наполягав на закритті справи та просив, щоб комісар НБА Адам Сільвер контролював суперечку.

Нікс виступили проти цієї пропозиції, поставивши під сумнів неупередженість Сільвера через його тісні стосунки з міноритарним власником Торонто Ларрі Таненбаумом. Репторс, у свою чергу, звинуватили Нью-Йорк у затягуванні справи заради розголосу та навіть погрожували зустрічним позовом. Зрештою, суддя став на бік Торонто, постановивши, що справу справді має вести Сільвер.

