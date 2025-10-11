Юта з Михайлюком в овертаймі програла Сан-Антоніо, Шульга зіграв майже 2 хвилини за Бостон

У ніч на 11 жовтня пройшла низка передсезонних матчів Національної баскетбольної асоціації.

Український захисник Бостон Селтікс Максим Шульга отримав практично дві хвилини від Джо Маззулли у поєдинку з Торонто. За цей час 23-річний баскетболіст не зробив жодної результативної дії, відзначившись лише однією втратою. "Кельти" зазнали порзки 105:107.

Філадельфія та Орландо протягом трьох чвертей видавали рівну гру. Проте в заключній 12-хвилинці підопічні Ніка Нерса забули, як влучати у кільце. програвши чверть 8:34.

Цієї ночі зіграв ще один українець. Святослав Михайлюк взяв участь у матчі між його Ютою та Сан-Антоніо, які визначили переможця тільки в овертаймі. Джаз програли 130:134. Михайлюк відіграв майже 18 хвилин, набравши 5 очок (2/2 з гри, 1/1 триочкові), 2 передачі та одне підбирання, додавши до цього 2 втрати.

В останній грі дня Портленд вирвав перемогу над Сакраменто 124:123. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Зак ЛаВін з 19 очками.

НБА – передсезонні матчі

11 жовтня

Торонто – Бостон 107:105 (19:27, 23:36, 35:24, 30:18)

Філадельфія – Орландо 98:128 (32:34, 34:32, 24:28, 8:34)

Сан-Антоніо – Юта 134:130 ОТ (34:30, 38:25, 23:35, 27:32, 12:8)

Портленд – Сакраменто 124:123 (37:31, 21:33, 37:27, 29:32)

Нагадаємо, що чемпіона НБА і легенду Бостона заарештували за водіння в нетверезому стані.