Чемпіона НБА і легенду Бостона заарештували за водіння в нетверезому стані

Чемпіон НБА 2008 року у складі Бостон Селтікс Пол Пірс був заарештований за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент стався вчора, 9 жовтня. Згідно з рапортом поліції штату Каліфорнія, Пірса знайшли сплячим за кермом машини на одному з шосе Лос-Анджелеса. Це сталося в результаті того, що співробітники Каліфорнійського дорожнього патруля відреагували на непов'язану з 47-річним баскетболістом автомобільну аварію.

Поліція побачила позашляховик Range Rover, що зупинився на дорозі, на південь від місця аварії. У пресрелізі йдеться, що офіцери ідентифікували Пірса, який спав за кермом, і "помітили ознаки алкогольного сп’яніння". Вони провели розслідування за фактом керування транспортним засобом у нетверезому стані. Його було заарештовано за звинуваченням у водінні в стані алкогольного сп'яніння, яке розгляне прокурор міста Лос-Анджелес.

Пол Пірс 15 з 19 своїх сезонів в НБА провів у складі Бостон Селтікс, які обрали його під загальним 10-м піком на драфті 1998 року. Разом із кельтами "Істина" став чемпіоном НБА у 2008 році. У 2013 році його обміняли в Бруклін, після якого він пограв за Вашингтон та Кліпперс. У складі "вітрильників" Пірс завершив кар'єру у 2017 році.

