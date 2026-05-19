Сан-Антоніо переміг Оклагому-Сіті в овертаймі, повівши у серії півфіналу НБА
Плейоф НБА 19 травня
У ніч із 18-го на 19-те травня закінчилася перша зустріч між Оклагомою-Сіті та Сан-Антоніо у рамках півфінального раунду Національної баскетбольної асоціації.
Цікаво, що у першій та третій чвертях були зафіксовані нічиї. Натомість друга залишилася за Сан-Антоніо, а четверта – за Оклагомою-Сіті.
Тому їхнє лобове протистояння перейшло в овертайм, де точнішими та сильнішими були гості. Баскетболісти Сан-Антоніо розмочили нулі у їхній очній серії 0:1.
НБА – раунд плейоф
Півфінал, 19 травня
Оклагома-Сіті – Сан-Антоніо 115:122 ОТ (27:27, 17:24, 29:29, 28:21, 14:21)
Нагадаємо, що останнім півфіналістом став Клівленд, який вибив із чвертьфінального етапу Детройт.