Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 15:15
Барселона повернула легендарного тренера
Хаві Паскаль

Баскетбольний клуб Барселона досяг принципової домовленості з Хаві Паскуалем, який очолить команду до червня 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Офіційне призначення очікується 17 листопада після матчів проти Віртуса та Басконії.

53-річний спеціаліст повертається до клубу після дев'яти років перерви, щоб замінити Жоана Пеньяррою. У першій каденції (2008–2016) Паскуаль здобув із Барселоною 19 трофеїв, включно з Євролігою та кількома чемпіонствами Іспанії.

Останні роки тренер працював із Панатінаїкосом і Зенітом, а тепер знову повертається до Палау Блауграни разом зі своїм асистентом Іньїго Зорсано.

Раніше український баскетболіст Реалу Олексій Лень зіграв у матчі проти Валенсії.

