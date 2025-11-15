Голден Стейт з 49 очками Каррі дотиснув Сан-Антоніо у НБА

У ніч з 14 на 15 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Голден Стейт зміг переграти Сан-Антоніо завдяки грі свого лідера Стефен Каррі, в активі якого 49 очок, 4 підбирання та 2 передачі. Найкращим у Сперс став французький центровий Віктор Вембаньяма – 26 очок та 12 підбирань.

НБА – регулярний чемпіонат

15 листопада

Нью-Йорк – Маямі 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)

Орландо – Бруклін 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)

Детройт – Філадельфія 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15)

Мілвокі – Шарлот 147:134 (34:33, 27:36, 42:29, 26:31, ОТ 18:5)

Міннесота – Сакраменто 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)

Нью-Орлеан – Лейкерс 104:118 (25:34, 27:30, 25:30, 27:23)

Г'юстон – Портленд 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)

Даллас – Кліпперс 127:133 (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, ОТ 13:19)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)

Нагадаємо, напередодні результативний матч Михайлюка дозволив Юті переграти Індіану.