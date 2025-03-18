Форвард Нью-Орлеана пропустить залишок сезону

Форвард Нью-Орлеана Трей Мерфі отримав дві травми у матчі НБА проти Детройта та пропустить залишок сезону.

Про це повідомляє ESPN.

У 24-річного баскетболіста діагностовано розрив губи та частковий розрив ротаторної манжети правого плеча. У матчі з Денвером Мерфі встиг зіграти лише одну хвилину, після чого залишив паркет.

У сезоні-2024/25 гравець встиг провести 53 матчі, в яких в середньому заробляв 21.2 очки та робив 5.1 підбирань – найкраща кампанія в кар'єрі Мерфі.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року Пеліканс та Трей підписали новий чотирирічний контракт на 112 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось про смерть найкращого асистента НБА сезону-1975/76.